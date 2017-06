Sound der Kinohelden

Hans Zimmer ist ein Megastar der Filmmusik. Ob "The Dark Knight", "Der König der Löwen", "Gladiator", "Inception" oder "Interstellar" - seine Sounds sind weltbekannt. Wir stellen Ihnen seine bekanntesten Filme und Kompositionen vor.

Bildrechte: "Der ewige Kreis" von Hans Zimmer (Musik), Elton John (Lieder), Lebo M (Gesang, Leiter des Chors), "Inception", Song: "Time", Musik von Hans Zimmer, "Interstellar", Musik: Hans Zimmer, "Interstellar", Musik: WaterTower Music / Hans Zimmer, "The Dark Knight" - Musik von Hans Zimmer, Gladiator "Now We Are Free" Soundtrack by Hans Zimmer and Lisa Gerrard, Imago, Klaus Badelt and Hans Zimmer for "Pirates of the Caribbean", Semmel Concerts Entertainment GmbH, The Dark Knight - Warner Bros., hr, hr1 Talk mit Hans Zimmer, imago stock&people GmbH, picture alliance / United Archives, picture alliance / dpa, picture alliance/AP/Invision, picture alliance/Mary Evans Picture Library, picture alliance/United Archives, picture alliance/United Archives/WHA, picture-alliance / KPA, picture-alliance / Mary Evans Picture Library, picture-alliance / dpa, picture-alliance/ dpa, warnerbros / the dark knight

Globale Links